



Папа Римский назвал прелата Иерусалима среди 21 нового кардинала

Папа Франциск выбрал 21 нового кардинала, в том числе прелатов из Иерусалима и Гонконга — городов, где католики составляют незначительное меньшинство.

Папа объявил о своем выборе во время своего обычного еженедельного выступления перед публикой на площади Святого Петра, говоря, что церемония официального назначения церковников кардиналами состоится 30 сентября.



Среди них несколько прелатов, занимающих или собирающихся занять важные посты в Ватикане, например, аргентинский архиепископ Виктор Мануэль Фернандес, которого Папа назначил руководить офисом по обеспечению доктринальной ортодоксии.



В число новых кардиналов также входят епископ Гонконга Стивен Сау-ян Чоу и высшее должностное лицо Ватикана на Ближнем Востоке монсеньор Пьербаттиста Пиццабалла, латинский патриарх Иерусалима.

