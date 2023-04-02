Пакистан отрицает наличие торговых связей с Израилем
Пакистан опроверг слухи о торговле с Израилем после твита пакистанского бизнесмена об успешном экспорте продуктов питания в Иерусалим и Хайфу.
Фишел Бенхальд, пакистанский еврей, живущий в южном портовом городе Карачи, стал вирусным из-за твита о своей первой отправке кошерной еды в Израиль. Две страны не имеют дипломатических отношений.
"Поздравляю меня как пакистанца. Я экспортировал первую партию пакистанских продуктов питания на рынок Израиля", — написал Бенхальд на прошлой неделе.
Пакистан отрицает наличие каких-либо дипломатических или торговых отношений с Израилем.
"В политике нет никаких изменений", — заявила прессе официальный представитель министерства иностранных дел Мумтаз Захра Балудж в ответ на вопросы о двусторонней торговле.
Министерство торговли Пакистана заявляет, что слухи о двусторонней торговле являются "чистой пропагандой".
"У нас нет торговых отношений с Израилем и мы не собираемся их развивать", - говорится в заявлении министерства.