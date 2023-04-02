



Пакистан отрицает наличие торговых связей с Израилем

Пакистан опроверг слухи о торговле с Израилем после твита пакистанского бизнесмена об успешном экспорте продуктов питания в Иерусалим и Хайфу.



Фишел Бенхальд, пакистанский еврей, живущий в южном портовом городе Карачи, стал вирусным из-за твита о своей первой отправке кошерной еды в Израиль. Две страны не имеют дипломатических отношений.



"Поздравляю меня как пакистанца. Я экспортировал первую партию пакистанских продуктов питания на рынок Израиля", — написал Бенхальд на прошлой неделе.

Бенхальд поделился видеоклипом о своем посещении израильского рынка. Он проходит мимо прилавков с финиками, сухофруктами и специями с этикетками на иврите.Пакистан отрицает наличие каких-либо дипломатических или торговых отношений с Израилем."В политике нет никаких изменений", — заявила прессе официальный представитель министерства иностранных дел Мумтаз Захра Балудж в ответ на вопросы о двусторонней торговле.Министерство торговли Пакистана заявляет, что слухи о двусторонней торговле являются "чистой пропагандой"."У нас нет торговых отношений с Израилем и мы не собираемся их развивать", - говорится в заявлении министерства.