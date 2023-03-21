



Отчет о первом дне Си в РФ: Цзиньпинь и Путин говорили об Украине

Во время встречи 20 марта лидер Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин обменялись "мнениями по украинскому вопросу".



Об этом говорится в отчете китайского агентства Xinhua по итогам первого дня встречи.



В частности, отмечается, что "состоялся углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу".



"Си Цзиньпин подчеркнул, что голоса за мир и разум в украинском вопросе нарастают, большинство стран выступают за деэскалацию напряженности, за мир и переговоры и против подливания масла в огонь. История показывает, что конфликты должны решаться путем диалога и переговоров", – пишет СМИ.



Отмечается также, что глава КНР напомнил, что Пекин опубликовал "мирный план" по войне России против Украины.



"Китай будет продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского вопроса", – добавил Си Цзиньпин.



В свою очередь Путин заявил, что Россия ценит Китай за то, что он последовательно отстаивает непредвзятую, объективную и сбалансированную позицию, выступает за честность и справедливость в решении важнейших международных вопросов.



Как известно, в понедельник, 20 марта, Си Цзиньпин прибыл с трехдневным визитом в Россию. Основная программа запланирована на вторник, 21 марта. Но уже сегодня Институт изучения войны (ISW) в своей аналитике отметил, что Си не склонен давать Путину нужную для войны в Украине помощь.