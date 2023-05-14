



Оппозиция Таиланда лидирует с большим отрывом на выборах

Прогрессивная оппозиция Таиланда лидирует в предварительном подсчете голосов на выборах в воскресенье, получив значительное преимущество перед консервативными партиями, союзниками которых являются военные, удерживающие власть в стране почти десять лет.



Текущий подсчет избирательной комиссии примерно четверти голосов показал, что оппозиционная партия Pheu Thai, которая вместе со своими предыдущими воплощениями выигрывала все выборы с 2001 года, лидировала на ранних этапах подсчета вместе с другой оппозиционной партией, Move Forward.



Ожидается, что избирательный орган объявит предварительные результаты выборов ближе к вечеру.



Бхумджайтай, региональная партия и член коалиции, заняла третье место, как показал подсчет голосов, опередив поддерживаемую армией партию Паланг Прачарат и партию Объединенная нация премьер-министра Праюта Чан-Оча, пришедшую к власти в результате переворота 2014 года.



Однако победы оппозиции не дадут никаких гарантий того, что какая-либо из партий станет правящей, даже как союз, из-за парламентских правил, написанных военными после переворота 2014 года, которые искажены в их пользу.



Избрание премьер-министра и формирование правительства требует поддержки большинства нижней и верхней палат вместе взятых, и аналитики ожидают недели торгов, прежде чем будут сформированы союзы и избран премьер-министр.



Сенат был назначен хунтой и, как ожидается, проголосует за партии или блоки, связанные с военными.