



Опиумный бум на фоне войны в Мьянме

Продолжающаяся гражданская война в Мьянме стимулирует производство опиума для финансирования сторон конфликта, а также удовлетворения местного спроса.



Имеющиеся данные свидетельствуют о масштабах этого бума, в результате которого некоторые районы страны превзошли Афганистан, где талибы ввели запрет после захвата ими власти в августе 2021 года.



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По данным Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), в 2023 году в Мьянме было произведено 1080 тонн опиума, зачастую в отдаленных районах страны, удерживаемых местными ополченцами, союзниками или противниками правящей военной хунты, по сравнению с 790 тоннами в 2022 году.



Эта огромная продукция поступает из лесов и гор штата Шан и превращается в героин, а затем контрабандой вывозится в соседние страны для продажи на мировом рынке, стоимость которого оценивается от 835 миллионов до 2,2 миллиарда долларов США.



Хотя рост производства также является результатом улучшения технологий выращивания, гражданская война играет ключевую роль, поскольку она негативно влияет на производство, хранение, транспортировку и распределение продовольственных культур, таких как рис и кукуруза.



Фактически, в 2023 году площадь посевов мака в Мьянме увеличится на 18 процентов и составит примерно 47 000 гектаров.



В настоящее время фермер может заработать более 325 долларов США за килограмм опийной смолы, что очень привлекательно для людей, таких как сельскохозяйственные рабочие, которые могут зарабатывать в лучшем случае 250 000 кьят (120 долларов США) в месяц и вынуждены искать альтернативные источники дохода из-за нужды или безработицы.

