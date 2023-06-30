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Операция против итальянской мафии: задержаны 68 человек
30.06.2023 18:14 Ирина Демьянова

Операция против итальянской мафии: задержаны 68 человек

В Италии правоохранительные органы задержали 68 человек во время операции против мафиозной группировки Ндрангета в Калабрии. Задержанные также подозреваются в наркоторговле и других правонарушениях, сообщает ANSA.
 
Карабинеры также арестовали имущество и акции компаний подозреваемых, примерно, на пять миллионов евро.
 
Отмечается, что считавшаяся традиционно южной преступная организация давно распространила свою деятельность на северные области страны, а также на другие государства Европы. Ндрангета считается самой мощной преступной группировкой, контролирующей каналы поставок кокаина из Южной Америки в Европу.
 
 

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