



Операция против итальянской мафии: задержаны 68 человек

В Италии правоохранительные органы задержали 68 человек во время операции против мафиозной группировки Ндрангета в Калабрии. Задержанные также подозреваются в наркоторговле и других правонарушениях, сообщает ANSA.



Карабинеры также арестовали имущество и акции компаний подозреваемых, примерно, на пять миллионов евро.



Отмечается, что считавшаяся традиционно южной преступная организация давно распространила свою деятельность на северные области страны, а также на другие государства Европы. Ндрангета считается самой мощной преступной группировкой, контролирующей каналы поставок кокаина из Южной Америки в Европу.



