



ООН: Война в Украине вызвала рекордный рост беженцев по всему миру

Полномасштабное вторжение России в Украину наряду с конфликтами в других регионах и климатическими потрясениями привело к тому, что в прошлом году число беженцев и внутренних переселенцев достигло рекордной отметки. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба ООН со ссылкой на ежегодный отчет Управления по делам беженцев.



Отмечается, что к концу 2022 года количество людей, перемещенных из-за войны, преследования, насилия и нарушения прав человека, составило рекордные 108,4 миллиона человек. Это на 19,1 миллиона больше, чем годом ранее, и является рекордным за всю историю.



Поток вынужденного перемещения людей пока не имеет признаков замедления, поскольку вспышка конфликта в Судане лишь усугубила его. По предварительным оценкам, к маю 2023 года число беженцев и внутренних переселенцев составило уже 110 миллионов человек.



Отмечается, что 35,3 миллиона человек пересекли международные границы в поисках безопасности, а 62,5 миллиона человек (58%) - внутренние переселенцы, переместившиеся в другие районы в пределах своих стран.



Основной причиной перемещения населения в 2022 году стала война в Украине.



"Число беженцев из Украины увеличилось с 27,3 тысяч (по состоянию на конец 2021 года) до 5,7 миллиона (по состоянию на конец 2022 года). Это самый масштабный отток беженцев со времен Второй мировой войны", - подчеркнули в ООН.



В первые дни войны в Украине "свыше 200 тысяч беженцев ежедневно искали безопасность за границей". В конце 2022 года 11,6 миллиона украинцев оставались перемещенными лицами (5,9 миллиона внутри страны и 5,7 миллиона - за границей).



Ранее, в ООН заявили, что подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области повлияет на глобальную продовольственную безопасность и приведет к росту цен на продукты.







