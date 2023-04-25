



ООН: Сотни тысяч людей могут бежать из Судана

Должностные лица УВКБ ООН готовятся к тому, чтобы 270 000 человек бежали через границы Судана — предварительная плановая цифра, которая включает суданских беженцев, пересекающих границу Южного Судана и Чада.



Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) разрабатывает планы для сотен тысяч людей, перебравшихся через границы Судана, чтобы избежать насилия, заявили официальные лица во вторник. Многие из них были вынуждены отправиться в места, откуда они уже бежали.



Представители УВКБ ООН заявили на брифинге в Женеве, что они готовы к тому, чтобы 270 000 человек бежали через границы Судана — предварительная плановая цифра, которая включает суданских беженцев, пересекающих Южный Судан и Чад, а также южносуданцев, возвращающихся домой.



Пока оценка охватывает только два из семи стран-соседей Судана, поскольку прогнозы для Египта, Эритреи, Эфиопии, Центральноафриканской Республики и Ливии еще не готовы.



В Судане находится более 1 миллиона беженцев, многие из которых бежали от конфликтов в соседних странах, таких как Южный Судан. Кроме того, по данным ООН, 3,7 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами.



Представитель УВКБ ООН в Южном Судане Мари-Элен Верни заявила, что агентство планирует, что 125 000 южносуданских беженцев, временно проживающих в Судане, вернутся домой, а около 45 000 новых суданских беженцев пересекут границу Южного Судана.



“Мы знаем, что в первую очередь произойдет возвращение. В основном это жители Хартума, а потоки беженцев, скорее всего, потекут позже”, — сказала она. Официальные лица Южного Судана говорят, что за последние дни туда прибыло 10 000 беженцев.



УВКБ ООН заявило, что ожидает, что многие вернутся в районы Южного Судана, которые “чрезвычайно уязвимы в результате конфликта, изменения климата или отсутствия продовольственной безопасности — или сочетания всех трех факторов”.



Представитель УВКБ ООН в Чаде Лаура Ло Кастро, которая была на границе на прошлой неделе, заявила, что они планируют принять 100 000 беженцев из Судана в худшем случае. Она добавила, что уже прибыло около 20 000 человек.



“Это действительно гонка на время, потому что люди действительно очень нуждаются”, — сказала она по видеосвязи из Нджамены. УВКБ ООН добавило, что у него есть сообщения о том, что люди начинают прибывать в Египет, но нет точных цифр.



