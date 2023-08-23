



ООН объявила сбор средств для поддержки Украины зимой

Организация Объединенных Наций совместно с партнерами объявила о сборе средств на поддержку Украины в осенне-зимний период. О таком решении накануне объявил представитель ООН Стефан Дюжаррик.



"Мы вместе с партнерами запустили инициативу с призывом собрать 268 млн долларов, чтобы поддержать более 1,3 млн человек конкретной помощью в следующие зимние месяцы", - заявил он.



Он напомнил, что в результате войны в Украине серьезно повреждены дома, энергетическая, газовая инфраструктура, водоснабжение. Это, как подчеркнул Дюжаррик, "подвергает миллионы людей чрезвычайному риску во время холодного времени года, которое в Украине обычно начинается в октябре и длится до марта", а температура воздуха иногда может опускаться почти до -30 градусов.



"На эту зиму мы с нашими партнерами в первую очередь будем проводить аварийные ремонты домов в прифронтовых населенных пунктах. Также предоставим одежду, отопительные приборы и другие зимние вещи", - сказал Дюжаррик.



По его словам, ООН будет придавать приоритет ремонтам в центрах, где размещаются переселенцы, а также выплатам финансовой помощи. Гуманитарные организации помогут с ремонтом муниципальных систем отопления



"Расчеты по потребностям помощи основываются на опыте прошлой зимой, когда гуманитарные организации предоставили подобные услуги для 2,2 млн человек и доставили более 4 тысяч генераторов в условиях острого энергетического кризиса", - отметил представитель ООН.