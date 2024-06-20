Охранник премьера Британии арестован из-за ставок на выборах
Член личной охраны премьер-министра Великобритании Риши Сунак арестован по подозрению в ставках на дату объявления досрочных выборов в парламент.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на комиссию по азартным играм.
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"Дело немедленно передали сотрудникам Управления профессиональных стандартов полиции, которые начали расследование, а офицера также отстранили от выполнения оперативных обязанностей", - сказано в сообщении.
Мужчина был арестован 17 июня. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением. Охранник отпущен под залог до завершения расследования.