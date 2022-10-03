



Офир Софер о соглашении с Ливаном: "Это продажа ресурсов Израиля"

Депутат от блока "Религиозный сионизм" Офир Софер отреагировал на готовящееся соглашение о демаркации морских границ с Ливаном.



Об этом сообщает портал "Аруц Шева".



"Легкость, с которой Лапид намерен принять соглашение о капитуляции перед Ливаном и без публичного мандата на это, поразительна. Это драматическое соглашение со стороны переходного правительства без большинства в Кнессете и без какого-либо обсуждения этого вопроса. По сути, это ликвидационная продажа ресурсов государства и морской границы", - заявил Софер.