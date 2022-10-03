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Офир Софер о соглашении с Ливаном: "Это продажа ресурсов Израиля"
03.10.2022 13:42 Ольга Белозерова

Офир Софер о соглашении с Ливаном: "Это продажа ресурсов Израиля"

Депутат от блока "Религиозный сионизм" Офир Софер отреагировал на готовящееся соглашение о демаркации морских границ с Ливаном.

Об этом сообщает портал "Аруц Шева".

"Легкость, с которой Лапид намерен принять соглашение о капитуляции перед Ливаном и без публичного мандата на это, поразительна. Это драматическое соглашение со стороны переходного правительства без большинства в Кнессете и без какого-либо обсуждения этого вопроса. По сути, это ликвидационная продажа ресурсов государства и морской границы", - заявил Софер. 

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