



ОАЭ отрицают отправку оружия суданским военизированным формированиям

Объединенные Арабские Эмираты отрицают, что вооружают Силы быстрой поддержки (СБП) в их войне против суданской армии, сообщает Financial Times. В просочившемся докладе ООН говорится, что у нее есть "достоверные" доказательства того, что страна Персидского залива оказывала военную поддержку военизированной группировке.



Согласно документу ООН, факты свидетельствуют о том, что ОАЭ отправляли оружие RSF "несколько раз в неделю" через Амджарасс на севере Чада.



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ОАЭ "не принимают ничью сторону в текущем конфликте", - заявил в среду, 23 января британской газете эмиратский чиновник. Страна "последовательно призывала к деэскалации, устойчивому прекращению огня и началу дипломатического диалога" в Судане, сказал источник.



Доклад ООН, который еще не опубликован, был составлен экспертами для Совета Безопасности ООН.

