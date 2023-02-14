



New York Times: США имеют право выступать против правовой реформы



Томас Фридман, влиятельный комментатор газеты "New York Times, заявил в интервью каналу КАН, что в свете большой американской экономической помощи Израилю, США имеют право выступать против позиции правительства, в том числе и по вопросу правовой реформы.



"Мы предоставляем Израилю помощь в размере 3,3 миллиарда долларов - мы не обязаны сидеть в стороне и молчать, как хороший иерусалимский мальчик", - сказал Фридман.







"Байден очень заботится об Израиле. Он понимает, что "правовая реформа" приведет к подрыву основ его демократии", - объяснил Фридман критику, высказанную американским президентом по поводу очевидных изменений в правовой системе Израиля. "Он искал способ и слова, чтобы выразить это послание, не вмешиваясь открыто в израильскую политику - что само по себе вызвало бы споры, и я думаю, что он хорошо на это отреагировал".



По поводу заявления о том, что это неуместное вмешательство в израильскую политику, Фридман сказал: "Знаете ли вы, что Нетаниягу сделал в американской политике? Он проталкивался на совместное заседание обеих палат Конгресса, вопреки нынешнему президенту США". Он добавил: "Байден выступает против позиции, что США не должны "вмешиваться" в дела страны, которой мы оказываем помощь в размере 3,3 миллиарда долларов. Так что же, мы должны просто сидеть там, как "хороший мальчик из Иерусалима", и ничего не говорить израильскому правительству, которое снова и снова вмешивается в нашу политику?"



"Лично я не сторонник того, чтобы пытаться "наказать" Израиль, отменив американскую помощь", - сказал Фридман. "Израиль находится в опасном соседстве, и я поддерживаю нашу помощь в области безопасности, но это часть общего процесса эрозии. Джо Байден, вероятно, будет последним произраильским президентом-демократом - 12 лет, в течение которых Нетаньяху сделал Израиль республиканским вопросом в Америке, сильно подорвали поддержку Израиля".