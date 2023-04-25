



Нетаниягу в послании ко Дню независимости: мы братья, даже если не согласны

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу говорит о единстве и братстве в оптимистичном послании ко Дню независимости, опубликованном после нескольких месяцев ожесточенных внутренних споров.



"Мы братья. Мы не всегда во всем согласны. Иногда мы страстно спорим", — говорит Нетаниягу, который столкнулся с массовыми протестами по поводу планов его правительства по реформе судебной системы.



На этот вечер запланированы дальнейшие акции протеста по всей стране.



Но Нетаниягу говорит, что есть нечто большее, что объединяет израильтян.



“Но ответственность, которую мы несем друг за друга, сильна и постоянна. Мы вместе строим нашу национальную мощь, этаж за этажом, — говорит он. - В этом истинный смысл нашей независимости”.



Нетаниягу призывает израильтян смотреть вперед.



“В День независимости мы все объединяемся вокруг флага Израиля с чувством гордости за то, чего мы достигли, — говорит он. - Давайте смотреть вперед, нам еще многое предстоит сделать вместе, чтобы наша любимая страна стала восходящей мировой державой, вечной родиной еврейского народа”.

