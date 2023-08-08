



Нетаниягу поддержал решение Смотрича по Восточному Иерусалиму

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поддержал инициативу министра финансов Бецалеля Смотрича по блокировке средств на образование арабов в Восточном Иерусалиме.



Как стало известно ранее, глава Минфина Израиля решил удержать 2,5 млрд шекелей.



Действия Смотрича вызвали негативную реакцию со стороны членов правительства как от оппозиции, так и от коалиции. По словам Цахи Анегби, министру было отправлено письмо с просьбой о выделении средств для национальной безопасности Израиля.



В тексте утверждается, что предоставляемое арабам в Восточном Иерусалиме образование привело к снижению уровня терроризма. В ответ Смотрич возразил. Министр разведки Гила Гамлиэль тоже раскритиковала Смотрича, отметив, что интеграция арабского населения в академическую среду "имеет социальное, экономическое значение и значение для безопасности".



По словам Смотрича, на фоне критики он встретился с Нетаниягу, который поддержал его действия.



"Я согласовал этот шаг с премьер-министром. Он поддерживает это решение", - подчеркнул глава Минфина.