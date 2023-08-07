



Смотрич блокирует средства на учебу арабов Восточного Иерусалима в университетах

Министр финансов Бецалель Смотрич заблокировал средства, предназначенные для подготовительного курса по интеграции жителей Восточного Иерусалима в израильские университеты, заявив, что интеграция жителей Восточного Иерусалима приведет к “национализму и экстремизму”, сообщило агентство KAN в воскресенье вечером.



Упомянутые средства предназначались для курса в Еврейском университете в Иерусалиме . Из-за несогласия Смотрича с выделением 200 миллионов шекелей, предназначенных для курса, весь пятилетний план в 2,5 миллиарда шекелей для Восточного Иерусалима заморожен более чем на два месяца.



Ожидается, что на следующей неделе правительство одобрит просьбу Смотрича о создании межведомственного комитета для рассмотрения альтернативных способов использования средств для поощрения занятости жителей Восточного Иерусалима.



“К сожалению, в последние годы мы стали свидетелями националистического экстремизма внутри вузов, — сказал Смотрич. - В связи с этим в предстоящем пятилетнем плане было решено создать совместную команду Министерства финансов и муниципалитета Иерусалима, которая будет способствовать высокопроизводительной занятости арабского населения в Восточном Иерусалиме с бюджетом в 200 миллионов шекелей в чтобы добиться результатов, которые побудят население востока города искать оплачиваемую работу и дистанцироваться от кругов терроризма, тем самым достигнув цели, поставленной профессионалами и для которой в первую очередь были выделены деньги”.



Репортер KAN Сулейман Масвадех осудил это решение, написав в Twitter: "Как человек, учившийся в палестинском университете и проходивший подготовительную работу в израильском колледже, я могу подтвердить, что эти программы действительно способствуют интеграции в общество и на рынок труда, а также снижают уровень экстремизма. Я не понимаю, как специалисты из министерств финансов и образования молчат по этому поводу".



Депутат Зеэв Элькин также отреагировал на это решение, написав: “Смотрич подталкивает молодых арабов из восточного Иерусалима обратно в палестинские университеты. Затем он сядет в кабинет и закатит глаза на то, почему терроризм снова поднимает голову в Иерусалиме и почему молодые люди в восточном Иерусалиме участвуют в беспорядках. Суверенитет в Восточном Иерусалиме строится не на расизме! Смотрич против единого Иерусалима”.



