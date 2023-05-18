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Нетаниягу: многотысячный Марш Флагов - сигнал врагам
18.05.2023 20:55 Алина Груднева

Нетаниягу: многотысячный Марш Флагов - сигнал врагам

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил по случаю проведения многотысячного Марша Флагов в честь Дня Иерусалима.

По словам главы правительства, он позаботился о том, чтобы традиционное ежегодное мероприятие в Старом Городе состоялось, несмотря на угрозы.

"Несмотря на угрозы, из-за угроз, я поручил провести Марш Флагов с многотысячным участием по оригинальному маршруту и в обычном порядке", — сказал Нетаниягу.

По словам премьер-министра, это мероприятие, состоявшееся после операции "Щит и стрела" в Газе, является сигналом всем врагам в регионе о том, что Израиль не отступит из-за угроз.

"Даже сегодня есть те, кто стремится нас уничтожить — в Ливане, Газе, Иудее и Самарии. Но мы знаем, как защищаться, как во время операции "Щит и стрела", которую мы успешно завершили. Со времен царя Давида Иерусалим был столицей еврейского народа. Иерусалим будет единым навеки. С праздником Иерусалима", - резюмировал глава правительства.


Напомним, Марш Флагов прошел под усиленной охраной из-за ожидания провокаций. Еще до мероприятия вспыхивали столкновения между арабской молодежью и участниками парада.
 

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