



Нетаниягу: многотысячный Марш Флагов - сигнал врагам

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил по случаю проведения многотысячного Марша Флагов в честь Дня Иерусалима.



По словам главы правительства, он позаботился о том, чтобы традиционное ежегодное мероприятие в Старом Городе состоялось, несмотря на угрозы.



"Несмотря на угрозы, из-за угроз, я поручил провести Марш Флагов с многотысячным участием по оригинальному маршруту и в обычном порядке", — сказал Нетаниягу.



По словам премьер-министра, это мероприятие, состоявшееся после операции "Щит и стрела" в Газе, является сигналом всем врагам в регионе о том, что Израиль не отступит из-за угроз.



"Даже сегодня есть те, кто стремится нас уничтожить — в Ливане, Газе, Иудее и Самарии. Но мы знаем, как защищаться, как во время операции "Щит и стрела", которую мы успешно завершили. Со времен царя Давида Иерусалим был столицей еврейского народа. Иерусалим будет единым навеки. С праздником Иерусалима", - резюмировал глава правительства.

חג ירושלים שמח! 🇮🇱💙 pic.twitter.com/kOqIS3PJEJ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 18, 2023