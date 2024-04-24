



Нэнси Пелоси потребовала отставки Нетаниягу

Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу уйти в отставку.



По данным NBC News, в недавнем интервью она сослалась на отставку главы АМАНа генерал-майора Аарона Халивы, который взял на себя ответственность за внезапное террористическое вторжение ХАМАСа 7 октября.



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"Нетаниягу должен уйти в отставку, он является препятствием на пути к миру. Мы признаем право Израиля на самооборону, но выступаем против политики Нетаниягу - это ужасно. Что может быть хуже того, что он сделал в ответ. Он должен уйти в отставку, в конечном итоге он несет ответственность", - сказала Пелоси.



На вопрос, считает ли она Нетаниягу препятствием на пути к миру, Пелоси ответила, что израильский премьер "является препятствием для решения о создании двух государств"

