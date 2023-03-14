



Наслали на нас орды международных террористов: Путин об РФ после распада СССР

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Улан-Уденского авиационного завода заявил, что все актуальные сегодня международные проблемы начались после распада СССР.



"Конечно, все проблемы начались после распада Советского Союза. Почему? Потому что мир был создан и мироустройство было создано после Второй Мировой войны странами-победительницами во Второй Мировой войне. В первую очередь, Соединенными Штатами и Советским Союзом", – сказал Путин.



Президент РФ пожаловался, что геополитические интересы Запада оказались для западного мира гораздо более важными, чем идеологические разногласия с СССР.



"После распада СССР началось давление, чтобы раскачать Россию, создавало пятую колонну, насылало орды международных террористов. Запад рассчитывал, что Россия упадет через две-три недели или месяц после введения санкций. Есть опасность долгосрочных последствий санкций, но ожидается, что все будет нормально. Фундаментальные основы стабильности России оказались намного прочнее, чем кто-либо раньше думал", – сказал Путин.



Он упомянул Украину, сказав о том, что РФ "терпеливо в течение десятилетий пыталась наладить отношения с Украиной, но ситуация изменилась после государственного переворота 2014 года".