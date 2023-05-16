



Нападение возле синагоги на Джербе не было антисемитским - президент Туниса

Президент Туниса Кайс Сайед заявил, что нападение на прошлой неделе возле синагоги на острове Джерба, в результате которого были убиты два еврея и трое полицейских, не было антисемитским.



Как сообщает тунисская газета La Presse, Сайед выступил во время своего визита в район Ариана недалеко от столицы.



"Здесь, на этом месте, где я сейчас стою, тунисские евреи, спасающиеся от нацистских войск, которые разбили здесь свой лагерь, нашли убежище в этом доме моего деда", - сказал Сайед.



Сайед ответил на обвинения Запада в антисемитизме и сказал, что "эти партии, не колеблясь, выдвигают ложные обвинения в антисемитизме, и в то же время остаются глухи, когда дело доходит до бедственного положения палестинцев, которые умирают каждый день. Палестинский народ выстоит, несмотря ни на что, одержит победу и вернет свою разоренную землю".



Премьер-министр Туниса назвал тех, кто говорит об антисемитском нападении, "фальсификаторами, стремящимися исказить историю, сфабриковать факты и распространить неправду", и обвинил их в планировании "заговоров против государства и создании угрозы социальному миру".



Сайед добавил, что иностранные партии, выдвигающие обвинения в антисемитизме, демонстрируют "кричащую двуличность и короткую память в понимании настоящей истории".



В прошлом Сайед делал резкие заявления против Израиля, считая любые связи с Еврейским Государством "государственной изменой".



В начале 2020 года он назвал мирное соглашение, предложенное президентом США Дональдом Трампом для Израиля и Палестинской автономии, "несправедливостью века".

