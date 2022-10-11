



Началось срочное совещание G7 по Украине: Зеленский присоединился

Сегодня, 11 октября, началось срочное совещание глав стран "Большой семерки" (G7). В нем принимает участие президент Украины Владимир Зеленский, сообщает The Guardian.



Издание отмечает, что Белый дом подтвердил, что Зеленский присоединился к президенту США Джо Байдену и другим лидерам G7 на их сегодняшней виртуальной встрече.



Совещание началось в 16:09 (по киевскому времени).



Отметим, что лидеры государств G7 намеревались провести срочное совещание с Зеленским из-за массированных ракетных ударов россиян по территории Украины 10 октября.



Напомним, 10 октября россияне совершили обстрел территорий Украины. В результате атак погибли по меньшей мере 14 человек, еще около 97 получили ранения.