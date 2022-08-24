



На дне: В Израиле раскрывают не больше половины убийств



За 8 лет, с 2013 по 2021 года полиция Израиля не смогла раскрыть 45% совершенных в стране убийств.



Не раскрыты 496 из 1112 совершенных за этот период убийств. Об этом говорит документ, представленный известным адвокатом, ранее работавшим в прокуратуре, Фини Фишлером.



В 2020 году было совершено 138 убийств, 73 из них остались нераскрытыми. В 2021 было совершено 191 убийство, 92 из них - не раскрыто.



Документ был предоставлен Фишлеру после его запроса о статистике нераскрытых убийств. Выяснилось, что подобную статистику начали вести только в 2013 году.



Фишлер заявил: “Мы попросили факты и цифры, не пустые слова, не пиар. Я попросил показать лицо в зеркале. Израильская полиция - по-настоящему на дне. Это - удостоверение банкротства полиции”.