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На дне: В Израиле раскрывают не больше половины убийств
24.08.2022 08:01 Аркадий Бочаровский

На дне: В Израиле раскрывают не больше половины убийств


За 8 лет, с 2013 по 2021 года полиция Израиля не смогла раскрыть 45% совершенных в стране убийств.

Не раскрыты 496 из 1112 совершенных за этот период убийств. Об этом говорит документ, представленный известным адвокатом, ранее работавшим в прокуратуре, Фини Фишлером.

В 2020 году было совершено 138 убийств, 73 из них остались нераскрытыми. В 2021 было совершено 191 убийство, 92 из них - не раскрыто.

Документ был предоставлен Фишлеру после его запроса о статистике нераскрытых убийств. Выяснилось, что подобную статистику начали вести только  в 2013 году.

Фишлер заявил: “Мы попросили факты и цифры, не пустые слова, не пиар. Я попросил показать лицо в зеркале. Израильская полиция - по-настоящему на дне. Это - удостоверение банкротства полиции”.

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