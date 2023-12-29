



Может ли иранский беспилотник Shahed-238 дать России преимущество в Украине?

28 декабря 2023 года агентство "Мешкат" опубликовало новые изображения одной из последних военных разработок Ирана - реактивного беспилотника-камикадзе Shahed-238. Он является модернизированной версией беспилотника-камикадзе Shahed-136, используемого Россией в Украине, и включает в себя значительные усовершенствования.



22 ноября 2023 года на выставке были представлены три различные версии Shahed-238, каждая из которых оснащена отдельными системами наведения. Наряду со стандартной моделью, оснащенной автономной системой наведения на основе инерциальной навигации и сигналов GPS (средняя версия), на выставке также были представлены варианты с инфракрасной/оптической и, предположительно, радиолокационной системами наведения.



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Версия, оснащенная инфракрасной/оптической системой наведения, предназначена для поражения теплоконтрастных объектов, особенно важной военной техники в тылу противника. Беспилотник с радиолокационной головкой наведения может служить аналогично противорадиолокационным ракетам, нацеливаясь на излучения поисковых радаров. Эта возможность может быть использована для противодействия системам ПВО.



Все три беспилотника имеют черные фюзеляжи, что может говорить об использовании материалов, поглощающих радиолокационные излучения, хотя официального подтверждения этому пока нет. Стоит отметить, что конструкция этих беспилотников претерпела изменения по сравнению с ранее представленным прототипом, где оптическая станция была установлена под передней частью фюзеляжа.



Однако конкретные технические характеристики Shahed-238 пока не разглашаются. Ожидается, что его реактивный двигатель обеспечит высокую скорость, но за счет этого может уменьшиться дальность полета.



Одним из заметных улучшений по сравнению с Shahed-136 является возможность автономной навигации Shahed-238 к цели, что повышает его операционную гибкость по сравнению с ручным управлением, которое требовалось от предыдущего прототипа.



С военной точки зрения развертывание Россией на поле боя реактивного беспилотника-камикадзе "Шахед-238" может дать ряд преимуществ по сравнению с используемым "Шахедом-136".

