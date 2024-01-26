



Морское ведомство Великобритании сообщает об инциденте у берегов Йемена

Морское торговое агентство Великобритании (UKMTO) сообщает, что получило сообщение об инциденте, произошедшем в 60 морских милях от йеменского портового города Аль-Худайда.



По данным морского ведомства, были слышны взрывы и замечены ракеты на расстоянии около четырех морских миль от судна, сообщившего об инциденте.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Второй взрыв прогремел менее чем в одной морской миле от места нахождения судна, однако подтверждено, что судно и экипаж не пострадали, говорится в сообщении.

