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Морское ведомство Великобритании сообщает об инциденте у берегов Йемена
26.01.2024 13:20 MIGnews.com

Морское ведомство Великобритании сообщает об инциденте у берегов Йемена

Морское торговое агентство Великобритании (UKMTO) сообщает, что получило сообщение об инциденте, произошедшем в 60 морских милях от йеменского портового города Аль-Худайда.

По данным морского ведомства, были слышны взрывы и замечены ракеты на расстоянии около четырех морских миль от судна, сообщившего об инциденте.

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Второй взрыв прогремел менее чем в одной морской миле от места нахождения судна, однако подтверждено, что судно и экипаж не пострадали, говорится в сообщении.
 

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