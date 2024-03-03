



Молдова: Россия не имеет права читать лекции о демократии

Россия не имеет права читать лекции о демократии, говорится в заявлении молдавского министерства иностранных дел.

Напряженность в отношениях между двумя странами возросла после того, как Приднестровье обратилось к Москве за помощью.



В начале недели министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что молдавское правительство "идет по стопам Киева" после того, как Приднестровье обратилось к Москве с просьбой помочь его экономике противостоять "давлению" со стороны молдавского правительства, что администрация Кишинева отвергла как пропагандистское мероприятие.



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"Министр Лавров и кремлевский режим не имеют морального права читать лекции о демократии и свободе", - говорится в заявлении МИД Молдовы.



"Страна, которая сажает в тюрьму оппозиционных политиков и убивает их, беспричинно нападает на своих соседей, не может предложить миру ничего, кроме крови и боли".

