



МИД Украины: Китай не предлагал отдать РФ оккупированные территории

Официальный Пекин не предлагал отдать России оккупированные украинские территории.



Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отчет The Wall Street Journal.



Газета опубликовала ранее информацию о том, что специальный представитель КНР Ли Хуэй якобы выступил за признание за Россией оккупированных украинских территорий. По словам Кулебы, он лично связался с партнерами, где опровергли эту информацию.



"Я немедленно связался со своими коллегами в тех столицах, которые он посещал, и ни один из них не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры даже о том, чтобы признать за Россией те территории, на которых сейчас в Украине находится РФ", – подчеркнул министр.

