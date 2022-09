МИД Литвы: россияне могут свергнуть режим Путина

В Литве считают, что российский народ в силах свергнуть режим президента Владимира Путина.



Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.



"Литовцы свергли советский режим, украинцы избавились от Януковича, иранские женщины восстали против жестокости иранского режима, а россияне могут свергнуть Путина. Не стоит недооценивать силу свободы", – написал Ландсбергис в своем Twitter.



Lithuanians overthrew the Soviet regime, Ukrainians overthrew Yanukovich, Iranian women have risen up against the brutality of the Iranian regime and Russians can overthrow Putin. Let's not underestimate the power of freedom.