



МИД: Израиль привержен мирному соглашению с Иорданией

Министерство иностранных дел опубликовало заявление, в котором подтверждается, что “Израиль привержен мирному соглашению 1994 года с Иорданией”.



Оно последувало после критики Иордании в адрес министра финансов Бецалеля Смотрича, который cделал резонансное заявление о палестинцах на одном из мероприятий на фоне карты “Великого Израиля”, включающей в себя современную Иорданию,



“Позиция Государства Израиль, признающего территориальную целостность Хашимитского королевства, не изменилась”, — пишет министерство в Твиттере на иврите и на английском языке.



Ранее в Аммане раскритиковали карту и заявление Смотрича о том, что палестинский народ является вымыслом, назвав его “безрассудным подстрекательством и нарушением международных норм и Иорданского мирного договора”.

