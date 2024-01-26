



Международный суд начал объявлять решение по иску против Израиля о геноциде

Международный суд ООН начал оглашать решение по запросу Южной Африки о принятии чрезвычайных мер в отношении Израиля, который обвиняется судом в геноциде под руководством государства за военную операцию в секторе Газа против ХАМАС.



В постановлении речь идет не о главном обвинении по делу - имел ли место геноцид, - а о срочном вмешательстве, которого добивалась Южная Африка.



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Среди мер, которые потребовала Южная Африка, - немедленное прекращение военной кампании Израиля, начатой в ответ на разрушительную атаку ХАМАСа 7 октября, когда палестинские террористы убили около 1200 человек и похитили 253 человека в качестве заложников, большинство из которых до сих пор удерживаются в Газе.

