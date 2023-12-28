



Мэр Сеула о защите от КНДР: трагедия в Израиле послужила уроком

В Южной Корее провели масштабные военные учения, готовясь к потенциальной атаке от северного соседа.



По данным Reuters, в них участвовали свыше 1000 военных, полицейских и сотрудников служб экстренной помощи.



"Учения проходят на фоне растущей напряженности после того, как КНДР испытал межконтинентальную баллистическую ракету и запустил свой первый военный спутник-шпион", - говорится в материале.



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По словам мэра Сеула О Се Хуна, резня в Израиле 7 октября послужила для Южной Кореи уроком, поскольку передовая система обороны Еврейского Государства оказалась неготовой к внезапной атаке. "Черная суббота" показала ти, что военные возможности не имеют большого значения, если враг совершает внезапную успешную атаку.



Учения в Корее касались обороны. Были смоделированы атаки на крупный объект водоснабжения, станции телефонной сети, а также подземный коридор связи.