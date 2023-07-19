



Мать Саакашвили поделилась новостями о его здоровье: очень плохо

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили находится в очень плохом состоянии.



Об этом его мать сообщила в ходе заседания инициативной группы по созданию международного движения поддержки "Друзья Михо, объединяйтесь!.



"Он чувствует себя плохо. Он всегда лежит, ему тяжело даже сесть. У него нет сил ходить, исчезли все мышцы. Постоянная температура, давление 140", – отметила Гиули Аласания.



Она также подтверждает, что Саакашвили был отравлен в тюрьме.



"Он очень рассчитывает на победу Украины. Очень рассчитывает вернуться в Украину и участвовать во всех процессах в Украине", – подчеркнула она.



