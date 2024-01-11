



Марокко опередило ЮАР в попытке возглавить Совет по правам человека ООН

Представитель Марокко был избран председателем Совета ООН по правам человека на 2024 год в ходе тайного голосования среди государств-членов в среду, 10 января.



Омар Знибер получил 30 голосов в борьбе с послом Южной Африки Мксолиси Нкоси, который получил 17 голосов.



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Настала очередь Африки занять пост председателя высшего правозащитного органа ООН, но африканские страны не смогли договориться о едином кандидате из 13 членов совета - отсюда и редкое тайное голосование.



После своей победы Знибер заявил, что работа совета "так важна и так фундаментальна: продвижение, уважение и гарантия прав человека как общепризнанных", говорится в заявлении базирующегося в Женеве организации.

