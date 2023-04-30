



Мали: протестующие требуют вывода миротворческих сил ООН

Сотни людей собрались в пятницу в столице Мали Бамако, чтобы призвать МИНУСМА, миротворческую миссию ООН в западноафриканской стране, уйти, сообщает AfricaNews.



Протестующие откликнулись на призыв местных политических и активистских групп, близких к военной хунте страны, принять участие в митинге протеста.



Протестующие, многие из которых размахивают российскими флагами, заявляют, что десятилетнее присутствие миротворцев ООН больше не требуется.



Мали, которой правит военная хунта после первого переворота в 2020 году, с помощью российских военизированных наемников сражается с вооруженными группировками, связанными с "Аль-Каидой" и организацией "Исламское государство".



Демонстрация проходит в то время, когда малийская армия подверглась одному из самых крупных нападений со стороны вооруженных джихадистских групп в центральной части Мали, и когда отчеты МИНУСМА часто обвиняют малийскую армию в нарушениях прав человека.



Поддерживаемая режимом напряженность против Организации Объединенных Наций, похоже, будет продолжать расти в ходе предвыборной президентской кампании. Выборы президента назначены на следующий год, и кандидаты на пост главы государства, возможно, не захотят слишком тщательного анализа нейтральными наблюдателями или миротворцами.

