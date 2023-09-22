



Лукашенко назвал "вбросом" информацию о новой 18-й резиденции за $14 млн

Александр Лукашенко назвал "вбросом" информацию объединения бывших белорусских силовиков BELPOL о его предполагаемой новой резиденции в центре Минска стоимостью почти в 14,4 млн долларов. Об этом сообщила его пресс-служба.



"Недавно появилась информация: "Лукашенко построил себе новую резиденцию". Я думаю: где построил, кто построил? Без меня это не могли построить. Оказывается, большую чиновничью больницу отдали Кухареву (в ведение городских властей Минска – НВ) – построили маленькую за городом – и там было старое отделение реабилитации. Его Управление делами отремонтировало. Сделали реабилитацию на первом этаже. На верхнем этаже поручил собрать под одной крышей все благотворительные фонды, которые мы закрыли (собачек лечили, кошек и так далее)", – заявил Лукашенко.



Так он прокомментировал данные из фильма-расследования BELPOL "Душ впечатлений" о реконструируемом четырехэтажном здании в центре Минска. Он также уточнил, что работает в двух местах – Дворце независимости и за городом.



"Один к одному кабинеты. Больше ничего не надо", – добавил Лукашенко.



Фильм-расследование BELPOL о новой предполагаемой резиденции Лукашенко, вышел на прошлой неделе. По словам расследователей, в их распоряжении оказались "сотни документов", которые никогда не публиковались в открытом доступе: детальные планы, дизайн-концепции, контракты, договоры о поставках и сметы "на огромные суммы денежных средств, выделенных из государственного бюджета".



В видео рассказывается о стоимости некоторых деталей интерьера предполагаемой резиденции Лукашенко. В частности, беседка на прилегающей территории стоит почти 60 тысяч долларов, а четыре дивана на первом этаже – около 10 тысяч. Также расследователи рассказывают о детальных планах каждого из четырех этажей этого здания, стоимости ремонтных работ и оснащения интерьеров.



Косвенными подтверждениями того, что эта резиденция строилась для Лукашенко, служат, по словам расследователей, документы, подписанные начальником Главного управления капитального строительства Управления делами Лукашенко Евгением Галиным, наличие помещений для адъютанта и личной охраны, одной спальни и одного процедурного кабинета.



Издание "Зеркало" пишет, что в настоящее время у Александра Лукашенко не менее 17 резиденций. Международных гостей он чаще всего принимает во Дворце Независимости, а живет в Острошицком Городке под Минском. Самой роскошной резиденцией авторы расследования назвали Дворец Независимости в Минске, в строительство которого, как заявлял Лукашенко, не вложено "ни одного рубля бюджетного". Однако на запрос в Министерство финансов Беларуси о финансировании строительства дворца ответили, что деньги были выделены из республиканского бюджета и бюджета Минска. Эксперты утверждают, что только на инфраструктуру дворца ушло 250 млн долларов.