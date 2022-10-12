Новости » Политика
Ливан: подготовка к разведке газа займет "несколько месяцев"
12.10.2022 17:34 Ольга Белозерова

Ливан: подготовка к разведке газа займет "несколько месяцев"

Министр энергетики Ливана заявил в среду, что потребуется несколько месяцев, чтобы подготовиться к разведке газа, как только вступит в силу соглашение о морской границе с Израилем.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Кроме этого, ливанский премьер-министр Наджиб Микати заявил, что компания TotalEnergies сможет начать работу в морских блоках Ливана сразу после вступления сделки в силу.

Ранее Ливан и Израиль заявили о своем одобрении соглашения о демаркации морской границы между двумя государствами. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы