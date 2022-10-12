



Ливан: подготовка к разведке газа займет "несколько месяцев"

Министр энергетики Ливана заявил в среду, что потребуется несколько месяцев, чтобы подготовиться к разведке газа, как только вступит в силу соглашение о морской границе с Израилем.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Кроме этого, ливанский премьер-министр Наджиб Микати заявил, что компания TotalEnergies сможет начать работу в морских блоках Ливана сразу после вступления сделки в силу.



Ранее Ливан и Израиль заявили о своем одобрении соглашения о демаркации морской границы между двумя государствами.