



Ликуд: "Правительство Лапида-Ганца разгромит поселенческое движение"

В "Ликуде" ответили на заявление председателя "Мерец" Зехавы Гальон о ее намерении отказать в финансировании религиозной академии "Эли".



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Зехава Гальон является старшим партнером в правительстве Лапида-Ганца, чья работа жизни состоит в том, чтобы отказать в финансировании подготовительных ешив и разгромить поселенческое движение. Вывод ясен: голосование за Лапида и Ганца - это голосование против движения за поселения", - говорится в заявлении "Ликуда".