Новости » Политика
Ликуд: "Правительство Лапида-Ганца разгромит поселенческое движение"
08.09.2022 12:06 Ольга Белозерова

Ликуд: "Правительство Лапида-Ганца разгромит поселенческое движение"

В "Ликуде" ответили на заявление председателя "Мерец" Зехавы Гальон о ее намерении отказать в финансировании религиозной академии "Эли". 

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Зехава Гальон является старшим партнером в правительстве Лапида-Ганца, чья работа жизни состоит в том, чтобы отказать в финансировании подготовительных ешив и разгромить поселенческое движение. Вывод ясен: голосование за Лапида и Ганца - это голосование против движения за поселения", - говорится в заявлении "Ликуда". 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы