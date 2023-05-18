



Лидеры Пакистана и Ирана провели первую встречу за 10 лет

По словам официальных лиц, высшие лидеры Пакистана и Ирана открывают первый приграничный рынок на фоне потепления отношений между двумя странами.



Расположенный в отдаленной деревне Пашин в пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе, рынок является первым из шести, построенных вдоль пакистано-иранской границы в соответствии с соглашением, подписанным обеими сторонами в 2012 году.



На встрече премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, сидя рядом с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, заверил его, что Пакистан сделает все возможное для повышения безопасности вдоль иранской границы. Он добавляет, что обе стороны согласны укреплять торгово-экономические связи, и пригласил Раиси посетить столицу Пакистана Исламабад.



Ирано-пакистанские отношения были спорными из-за трансграничных атак пакистанских боевиков вдоль их общей границы.



Это первый визит такого рода с 2013 года, когда две страны подписали соглашение, позволяющее Пакистану импортировать иранский газ, несмотря на сопротивление США. Тегеран в свое время заявил, что "Запад не имеет права блокировать проект". Соглашение не может быть реализовано из-за санкций США в отношении Ирана.



