



Левина не беспокоят протесты против правовой реформы

Министр юстиции Ярив Левин и премьер-министр Биньямин Нетаниягу не обеспокоены массовыми акциями протеста против плана правовой реформы.



Об этом сообщает 12-й канал со ссылкой на источники в коалиции.



По их словам, Левин и Нетаниягу не намерены отступать от плана и не собираются идти на компромиссы.



Согласно отчету, министр юстиции подавал признаки готовности к переговорам, чтобы успокоить ситуацию и выиграть время для подготовки. По словам источника, он готов рассмотреть некоторые незначительные изменения, но только в том случае, если оппозиция поддержит план, что является маловероятным.