



Левин: Конституционного кризиса не будет

Министр юстиции Ярив Левин заявил за закрытыми дверями, что он созовет комитет по назначению судей, если БАГАЦ поручит ему это сделать, и что конституционного кризиса не будет, сообщила общественная телерадиокомпания Kan.



На прошлой неделе "Еш Атид" и Движение за качество власти подали петицию в БАГАЦ, заявив, что в судебной системе не хватает кадров и необходимо назначить десятки новых судей. БАГАЦ заслушает доводы по петициям 7 сентября.



Высокопоставленные чиновники заявили, что комитет может быть созван на заседание до того, как Кнессет начнет свою зимнюю сессию, чтобы назначить судей для судов низших инстанций.