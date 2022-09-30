



Лавров: "Речь Путина невозможно игнорировать"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров весьма лестно прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на церемонии, в ходе которой были подписаны документы о "вхождении" четырех украинских регионов в состав РФ.



По мнению Лаврова, игнорировать речь Путина - невозможно. Об этом сообщают РИА Новости.



"Речь такая, которую невозможно игнорировать. Мы уже дали поручение всем нашим послам за границей широко ее распространить, издать в качестве документа в ООН, ОБСЕ, других международных организациях", - заявил Лавров.



Кроме этого, глава МИД РФ призвал мировых политиков прочесть речь Путина "от А до Я".



"И я очень надеюсь, что серьезные политики прочтут ее от А до Я, многое для них, если кто-то еще чего-то не понимал, должно стать абсолютно ясным", - сказал министр.