



Лавров готовит выступление в Совбезе по урегулированию ближневосточного кризиса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на следующей неделе выступит в Совете Безопасности ООН с предложением о "коллективных усилиях" по урегулированию ближневосточного кризиса.



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Лавров сказал, что решение должно включать прямые переговоры между руководством Израиля и ПА и привести к созданию "палестинского государства", добавив, что Россия "заинтересована" в том, чтобы Израиль и израильтяне жили в безопасности.

