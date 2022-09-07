



Лапид и Эрдоган планируют встретиться в кулуарах Ассамблеи ООН

В качестве еще одного признака потепления отношений между Израилем и Турцией предпринимаются усилия по организации встречи между премьер-министром Яиром Лапидом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.



Оба лидера входят в число 157 мировых лидеров, которые планируют принять участие в сентябрьском собрании Генеральной Ассамблеи ООН, которая соберется впервые с начала пандемии COVID-19 в 2020 году.

