



Лапид в ООН: "Иран дирижирует оркестром ненависти"

Премьер-министр Израиля Яир Лапид выступил на Генеральной Ассамблее ООН и в своей речи раскритиковал Иран.



По словам Лапида, Иран является тем, кто "дирижирует оркестром ненависти" против Израиля.



Премьер-министр также обвинил Тегеран в ненависти к собственному народу и заявил, что "мир молчит", пока страдают молодые иранцы.



"Они платят за свое желание жить свободной жизнью - своими жизнями", - сказал Лапид.



Глава израильского правительства упомянул писателя Салмана Рудхи, на которого было совершено нападение летом, и девушку Махса Амини, которая умерла после задержания иранской "полицией нравов".



"Их ненависть - это образ жизни. Это способ сохранить их репрессивное правление. И это здание (ООН - прим. ред.) молчит. Чего вы боитесь? Был ли когда-нибудь в истории человечества период, когда молчание останавливало насилие?" - задал вопрос Лапид с трибуны ГА ООН.



Также Лапид упомянул ядерную программу Ирана, подчеркнув: "Если иранский режим получит ядерное оружие, он его применит".