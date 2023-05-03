



Крупный спонсор фонда Навального заявил о сокращении финансирования

Предприниматель и меценат Борис Зимин заявил в интервью Елизавете Осетинской, что сократит финансовую поддержку российского оппозиционного Фонда борьбы с коррупцией ФБК Алексея Навального.



Зимин – один из крупнейших спонсоров ФБК. По его словам, сначала он жертвовал организации по 300 тысяч рублей ежемесячно, а в последние годы его поддержка выросла до 1 миллиона долларов в год.



“Нехорошо так долго иметь большого донора. Это неправильно”, – сказал Зимин и посоветовал соратникам Навального более активно заниматься краудфандингом. “Пусть собирают деньги открыто более громко”.



Осетинская в интервью обратилась к вопросу сотрудничества ФБК и Зимина. Она напомнила, что Зимин говорил, что, если его перестает устраивать, что делает фонд, то он перестает его поддерживать. Далее Осетинская и Зимин перешли к обсуждению “письма в защиту олигархов”, которое подписали представители руководства ФБК, в ходе которого бизнесмен заявил, что не согласен с соратниками Навального в данной ситуации.



В конце апреля в Берлине прошла встреча представителей российской оппозиции, по итогам которой была опубликована “Декларация российских демократических сил”. Одним из подписавших декларацию был Борис Зимин. Представители ФБК во встрече не участвовали и свои подписи под декларацией не поставили без объяснения причин.