



Кризис вокруг "Сохнут": Израиль призывает Россию отложить суд

Израиль просит Россию отложить судебное заседание по вопросу о будущем "Сохнута" в стране, чтобы достичь соглашения по этому вопросу вне стен суда.



Об этом сообщает Walla со ссылкой на двух израильских официальных лиц.



Отмечается, что сообщение с просьбой было передано в последние дни перед судебным слушанием, назначенным на пятницу.



В Израиле считают, что вопрос может быть решен после состоявшегося на прошлой неделе разговора между президентом Израиля Ицхаком Герцогом и лидером РФ Владимиром Путиным.



Как сообщает Times of Israel, чиновники утверждают, что Путин заверил Герцога в том, что этот вопрос "чисто юридический" и что Путин не намеревался "наказать" Израиль за его растущую поддержку Украины.