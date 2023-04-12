



Кристину Орбакайте и ее сына хотят проверить на спонсорство ВСУ

Ассоциация патриотических сил Юга России призвала СК РФ проверить певицу Кристину Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова на факт финансирования ВСУ. По мнению представителей организации, необходимо лишить исполнительницу квартиры в Москве, сообщают российские СМИ.



В организации полагают, что после 24 февраля артистка заняла шаткую позицию. При этом Орбакайте проживает в США, в России бывает редко. Более того, в период частичной мобилизации она помогла сыну переехать в Америку. Российские патриоты обратили внимание и на выступления певицы. Они указали, что исполнительница выступает на сцене в цветах флага Украины.



Активисты подали заявление в Следственный комитет России. Они просят проверить деятельность Орбакайте. Общественники не исключают, что мать и сын могут направлять часть дохода на нужды ВСУ. В случае, если это окажется правдой, они призывают конфисковать квартиру семьи в Москве.



