



Кремль отреагировал на статью Bloomberg: Россия Украину в НАТО "не пустит"

Российская Федерация не отказывается от требований по невхождению Украины в состав НАТО, и продолжает настаивать на том, чтобы Украина оставалась нейтральной страной. Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 26 января, комментируя статью агентства Bloomberg.



"Нет, это неправильное сообщение, оно совершенно не соответствует действительности", – заявил он.



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Песков подчеркнул: Россия настаивает на том, чтобы Украина оставалась нейтральной страной. Кроме того, в Кремле не отказываются и от требований по невхождению Украины в состав НАТО.



Ранее Песков посетовал, что Украина отказывается от переговоров с Россией. Он лицемерно заявил, что Москва хотела бы разрешать проблемы своей безопасности мирными средствами.



Как сообщал Mignews.ua, агентство Bloomberg опубликовало материал без авторства, в котором утверждает, что российский президент Владимир Путин "зондирует почву" о готовности США к переговорам о прекращении войны в Украине. Он якобы готов рассмотреть отказ от требований по нейтральному статусу Украины и даже пересмотреть позицию по невступлению Киева в НАТО в обмен на признание российскими уже захваченных территорий.

