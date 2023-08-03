



Козлы отпущения: Власти выгоняют сирийских беженцев из Стамбула – анализ

Правительство Турции объявило, что незарегистрированные в Стамбуле сирийцы должны покинуть город до 24 сентября на фоне растущего недовольства местного населения. В объявлении властей говорится, что сирийцы с временной защитой, не имеющие документов о регистрации в городе, должны выехать. Они могут получить разрешения на возвращение в провинции, в которых они зарегистрированы. Исключение составляют беженцы, зарегистрированные в провинциях, пострадавших от землетрясений на юго-востоке Турции в феврале.



Согласно данным Hürriyet Daily News, те, кто не покинет Стамбул, будут возвращены в провинции, где они зарегистрированы сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, в постановлении правительства говорится, что беженцы должны будут покинуть страну, если “они неоднократно не сообщали о своем местонахождении без уважительных причин”.



Многие сирийцы сообщают о насильственной депортации в Сирию, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал отправить 1 миллион сирийцев обратно в свою страну во время выборов в мае этого года, на которых он и его партия победили.



Омар Кадкой, базирующийся в Анкаре аналитик турецкого аналитического центра TEPAV, считает, что отсутствие документов не является юридическим основанием для отправки сирийца обратно в Сирию.



“В конце концов, Сирия остается небезопасной страной”, – говорит он.



Агентство ООН по делам беженцев заявляет, что в Турции находится 3,6 миллиона сирийцев с временной защитой, а государственная статистика Турции утверждает, что в Стамбуле проживает более 530 000 сирийцев с таким статусом защиты – больше, чем в любой другой провинции страны. Недовольство беженцами, особенно сирийцами, стало предметом внимания во время майских выборов, когда кандидат от светской оппозиции Кемаль Кылычдароглу пообещал отправить всех беженцев обратно в свои страны.



Кадкой уверен, что выборы способствовали возобновлению давления на сирийцев, в отношении которых оппозиция заняла более жесткую позицию.



“Эрдоган и его правительство плывут на волне, созданной оппозицией”, – утверждает эксперт.



Аналитики Центра изучения беженцев Оксфордского университета отмечают, что настроения против беженцев обычно вызывают разногласия, а левые традиционно больше поддерживают беженцев.



“В Турции такого раскола на самом деле нет”, – сообщают они, добавляя, что негативное отношение к беженцам встречается во всем политическом спектре страны.



По словам экспертов, “беженцы стали козлами отпущения за разочарование оппозиции в связи с поражением на выборах”, ведь основные факторы, которые способствовали гневу по отношению к беженцам, не изменились со времени выборов. Те, кто выступал против правительства, критиковали сирийцев за поддержку Эрдогана, а Кылычдароглу обвинил президента Турции в предоставлении сирийцам гражданства, чтобы они проголосовали за него, хотя количество беженцев, получивших турецкое гражданство, не могло повлиять на выборы.



Аналитики говорят, что беженцы также стали “козлами отпущения” за экономический кризис в Турции, местные жители считают, что “сирийцы расходуют ресурсы и средства государства в то время, когда они сами изо всех сил пытаются прокормить себя”. По их мнению, "Эрдоган руководствуется желанием заручиться поддержкой населения", надеясь, что "демонстрация конкретных шагов в решении проблемы беженцев понравится электорату".



“Это видимость того, что правительство что-то делает и контролирует ситуацию”, – говорят они.