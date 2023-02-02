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Турция закрывает аэропорты для самолетов Boeing российских авиакомпаний
02.02.2023 16:55 Евгения Маркова

Турция закрывает аэропорты для самолетов Boeing российских авиакомпаний

Турция начала рассылать российским компаниям предупреждения о закрытии аэропортов для рейсов из России на американских самолетах производства Boeing.

Турецкий монополист в сфере наземного обслуживания авиарейсов Navas заявил, что может полностью прекратить работу с лайнерами перевозчиков из России, которые находятся под санкциями США.

Navas напомнил, что санкции запрещают заправлять, проводить техническое обслуживание и ремонт Boeing в собственности российских авиакомпаний.

Оператор подчеркнул, что такие самолеты могут "столкнуться с полным отказом в обслуживании" в турецких аэропортах. Российскому бизнесу порекомендовали осуществлять перелеты на самолетах, которые не попали под санкции.

Navas признал, что принял решение под давлением  Бюро промышленности и безопасности Минторга США. В Ведомстве ранее подчеркнули, что нарушение санкций грозит штрафами и тюремными сроками, а для турецкой экономики в целом — потерей экспортных привилегий.

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