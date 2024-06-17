Новости » Политика
Китай расширяет ядерный потенциал быстрее, чем другие
17.06.2024 11:19 Алина Груднева

Китай расширяет ядерный потенциал быстрее, чем другие

Китаю удается расширять свой ядерный потенциал быстрее, чем это делают другие страны.

К такому выводу пришли аналитики из Стокгольмского международного института исследования проблем мира в своем исследовании.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По данным SIPRI, за последний год США, РФ, Британия, Франция, КНР, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль модернизировали своии ядерные арсеналы. Несколько из перечисленных стран развернули новые ядерные вооружения или системы, которые способны нести ядерный заряд. 

На РФ и США приходится почти 90% всего ядерного оружия в мире. К началу нынешнего года Россия развернула на 36 боеголовок больше, чем за год до этого. Китай нарастил количество боеголовок в январю этого года до 500. Аналитики считают, что к 2030 году КНР сможет получить примерно столько же межконтинентальных баллистических ракет, сколько и РФ.

"Китай расширяет свой ядерный арсенал быстрее, чем любая другая страна. Но почти у всех государств, обладающих ядерным оружием, есть либо планы, либо значительные усилия по наращиванию ядерных сил", - отметил старший научный сотрудник программы SIPRI по оружию массового уничтожения Ханс Кристенсен. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы