



Китай расширяет ядерный потенциал быстрее, чем другие

Китаю удается расширять свой ядерный потенциал быстрее, чем это делают другие страны.



К такому выводу пришли аналитики из Стокгольмского международного института исследования проблем мира в своем исследовании.



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По данным SIPRI, за последний год США, РФ, Британия, Франция, КНР, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль модернизировали своии ядерные арсеналы. Несколько из перечисленных стран развернули новые ядерные вооружения или системы, которые способны нести ядерный заряд.



На РФ и США приходится почти 90% всего ядерного оружия в мире. К началу нынешнего года Россия развернула на 36 боеголовок больше, чем за год до этого. Китай нарастил количество боеголовок в январю этого года до 500. Аналитики считают, что к 2030 году КНР сможет получить примерно столько же межконтинентальных баллистических ракет, сколько и РФ.



"Китай расширяет свой ядерный арсенал быстрее, чем любая другая страна. Но почти у всех государств, обладающих ядерным оружием, есть либо планы, либо значительные усилия по наращиванию ядерных сил", - отметил старший научный сотрудник программы SIPRI по оружию массового уничтожения Ханс Кристенсен.